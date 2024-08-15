На околиці Білої Церкви працює ППО

У ніч на 15 серпня на околиці міста Біла Церква працює протиповітряна оборона України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Станом на 04:33, у Київській області триває повітряна тривога. До цього в низці інших регіонів України тривогу було оголошено через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Згідно місцевих пабліків, інформація кореспондента підтверджується, оскільки канали пишуть про роботу ППО на околиці Білої Церкви по ворожим БпЛА.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:39 повітряну тривогу оголошено у кільох регіонах України.