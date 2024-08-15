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В окрестностях Белой Церкви работает ПВО

Четверг 15 августа 2024 04:39
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В окрестностях Белой Церкви работает ПВО Фото: работает ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 августа в окрестностях города Белая Церковь работает противовоздушная оборона Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

По состоянию на 04.33, в Киевской области продолжается воздушная тревога. До этого в ряде других регионов Украины тревога была объявлена из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Согласно местным пабликам, информация корреспондента подтверждается, поскольку каналы пишут о работе ПВО на окраине Белой Церкви по вражеским БпЛА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:39 воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины.

В окрестностях Белой Церкви работает ПВО

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