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В Оклахоме произошла стрельба в супермаркете, есть жертвы

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 19:28
В Оклахоме произошла стрельба в супермаркете, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/RealtorJairo)

В результате стрельбы погиб и сам стрелок

В американском городе Дункан в штате Оклахома неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего погибли трое людей, включая стрелка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Duncan Banner.

Как сообщается, инцидент произошел около 9.54 утра (17:54 по киевском времени).

Согласно данным полиции, одним из погибших был сам стрелок. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в американском штате Нью-Джерси произошла стрельба на школьном футбольном матче, в результате чего пострадали два человека.

РБК-Украина сообщало, что в четверг,14 ноября, в городе Санта-Кларита, в американском штате Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате стрельбы получили ранения по меньшей мере семь человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Кроме того, в Калифорнии произошла стрельба в частном доме в Сан Диего, в результате чего погибли пять человек. Среди погибших трое детей. Еще один ребенок получил ранения.

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Новости Украины СтрельбаСоединенные Штаты Америки
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