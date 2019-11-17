В Калифорнии в результате стрельбы погибли пять человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Трое из погибших - дети

В Калифорнии (США) произошла стрельба в частном доме в Сан Диего, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The San Diego Union-Tribune.

Отмечается, что среди погибших трое детей. Еще один ребенок ранен.

Трехлетнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли мертвыми внутри дома. Мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, но спасти их не удалось. 11-летнего мальчика также госпитализировали, он перенес операцию.

Правоохранители сообщают, что стрелком, вероятно, был один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, отметив, что продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси произошла стрельба на школьном футбольном матче, в результате чего пострадали два человека.

РБК-Украина писало, что в четверг,14 ноября, в городе Санта-Кларита, в американском штате Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате стрельбы получили ранения по меньшей мере семь человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.