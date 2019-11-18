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В Оклахомі сталася стрілянина в супермаркеті, є жертви

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 19:28
В Оклахомі сталася стрілянина в супермаркеті, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/RealtorJairo)

В результаті стрілянини загинув і сам стрілець

В американському місті Дункан в штаті Оклахома невідомий влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого загинули троє людей, включаючи стрілка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Duncan Banner.

Як повідомляється, інцидент стався близько 9.54 ранку (17:54 по київському часу).

Згідно з даними поліції, одним із загиблих був сам стрілець. На місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини.

РБК-Україна повідомляло, що в четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. У результаті стрілянини поранено щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.

Крім того, в Каліфорнії сталася стрілянина в приватному будинку в Сан Дієго, в результаті чого загинули п'ять осіб. Серед загиблих троє дітей. Ще одна дитина отримала поранення.

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