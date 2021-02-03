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Оклады педагогов вырастут на 20%: министерство подготовило приказ

Киев, Среда 03 февраля 2021 15:14
Оклады педагогов вырастут на 20%: министерство подготовило приказ
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году. Проект направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны", - говорится в документе.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря - еще на 8,3%. В целом повышение составит 30%.

Напомним, Кабинет министров 20 января повысил зарплаты работников бюджетных учреждений. Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине.

Согласно документу, с 1 января 2021 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

Напомним, согласно закону о госбюджете, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен, что на 1000 гривен больше, чем в 2020 году. Согласно закону, следующее повышение минимальной зарплаты (до 6500 гривен) запланировано на 1 декабря 2021 года.

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