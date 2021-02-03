Оклади освітян зростуть на 20%: міністерство підготувало наказ

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство освіти і науки України підготувало проект наказу про підвищення посадового окладу працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у 2021 році. Проект направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні", - йдеться в документі.

Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, з 1 січня оклад зросте на 20%, а з 1 грудня - ще на 8,3%. У цілому підвищення становитиме 30%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 січня підвищив зарплати працівників бюджетних установ. Оклади збільшуються через підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.

Нагадаємо, згідно з законом про держбюджет, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень, що на 1000 гривень більше, ніж у 2020 році. Згідно з законом, наступне підвищення мінімальної зарплати (до 6500 гривень) заплановано на 1 грудня 2021 року.