На оккупированных территориях россияне имитируют выборы и назначают "местную власть", - Генштаб

Российские военные на временно оккупированных территориях проводят так называемые "выборы" и назначают "местную власть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонительные рубежи, наносить врагу урон и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Также во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использования зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В частности, в отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационной власти.

Ранее мы сообщали, что оккупанты штурмовали Марьинку, но безуспешно.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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