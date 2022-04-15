На окупованих територіях росіяни імітують вибори та призначають "місцеву владу", - Генштаб

Російські військові на тимчасово окупованих територіях проводять так звані "вибори" та призначають "місцеву владу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Окрім того, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Також в тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Зокрема, в окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з-поміж місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Раніше ми повідомляли, що окупанти штурмували Марʼїнку, але безуспішно.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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