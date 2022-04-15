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На окупованих територіях росіяни імітують вибори та призначають "місцеву владу", - Генштаб

Російській військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові на тимчасово окупованих територіях проводять так звані "вибори" та призначають "місцеву владу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, в окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з-поміж місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Також в тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Окрім того, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Раніше ми повідомляли, що окупанти штурмували Марʼїнку, але безуспішно.

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