Оккупанты штурмовали Марьинку, но безуспешно, - Генштаб

На Донецком направлении оккупанты пытались провести штурм Марьинки. Однако, успеха не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Кроме того, нарушая правила ведения войны диверсионно-разведывательные группы врага, для проведения диверсий на территории Украины, похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей.

Также в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины.

Ранее мы сообщали, что враг не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошковского и Марьинки.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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