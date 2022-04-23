В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали двух генералов
Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили передовой пункт оккупантов. В результате были ликвидированы два генерала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Так, 22 апреля ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.
В результате было уничтожено ППУ 49А и ликвидировано двух генералов оккупантов. Также еще один - тяжелораненый.
Сейчас персональные данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против Украины.
Также мы писали, что ГУР опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев.
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