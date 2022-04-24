На окупованих територіях люди відмовляються від "допомоги" ворога та самоорганізовуються, - розвідка

Головне управління розвідки з'ясувало, що мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян своєю самоорганізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

На окупованих територіях Харківської області розгортається волонтерський рух. Зазначається, що соціально-побутова ситуація там дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги.

Також у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери для цього самостійно збирають кошти та принципово відмовляючись від російської "допомоги".

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку.

Окрім того, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

Повідомляється, що окупанти дивуються активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В Росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством".

Також у Харківській області окупанти встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".

До того ж впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків.