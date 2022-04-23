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Оккупанты похищают сельхозтехнику для использования в военных целях, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 18:48
Оккупанты похищают сельхозтехнику для использования в военных целях, - Генштаб Фото: оккупанты похищают у украинцев сельхозтехнику (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские захватчики продолжают мародерствовать на оккупированных территориях. Они похищают сельхозтехнику, а затем применяют ее в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным разведки, на оккупированных территориях российские войска используют для перемещения военных грузов гражданские грузовики. Кроме того, захватчики похищают сельскохозяйственную технику, применяя ее для своих нужд.

Напомним, на оккупированных территориях захватчики принудительно мобилизуют украинцев.

Отметим, с начала войны в Украине российские войска потеряли более 2,2 тысячи бронемашин, свыше 1,5 тысячи автомобильной и специальной техники.

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