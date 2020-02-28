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На окупованому Донбасі випадків коронавірусу не зафіксовано, - МОЗ

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 12:54
На окупованому Донбасі випадків коронавірусу не зафіксовано, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Віктора Ляшка, МОЗ повністю володіє інформацією про поширення вірусу у світі

На тимчасово окупованих територіях Донбасу не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я повністю володіє інформацією про поширення вірусу у світі.

"У нас є всі дані про зареєстровані випадки коронавірусу у світі. Ми відслідковуємо повністю. Ми переглядаємо своє сполучення з країнами, в яких зареєстровані випадки. На сьогодні ми не бачимо зафіксованих випадків ні в Україні, ні на окупованих територіях нашої країни. Тому тактика загальна для всіх. У подальшому, в разі фіксації випадків, ми будемо переглядати наші алгоритми", - заявив Ляшко.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що коронавірус зафіксований у 46 країнах. Так, станом на ранок 28 лютого 2020 року було зареєстровано 83 389 випадків захворювання COVID-19, з них 2858 були смертельними. Разом з тим, 36 569 (43,8%) осіб одужали.

Також РБК-Україна повідомляло, що 10 березня МОЗ очікує отримати швидкі тести для виявлення коронавірусу.

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