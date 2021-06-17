ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Почти 200 нарушений за сутки: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе

Новина українською →
Украина, Четверг 17 июня 2021 03:40
Почти 200 нарушений за сутки: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе Фото: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 194 нарушения (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Согласно мониторингу миссии ОБСЕ, 15 июня, ситуация была напряженной в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 июня.

15 июня на Донбассе зафиксировали 194 нарушения режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва - 2 взрыва от исходящего огня и 30 взрывов неопределенного происхождения. Все они произошли в Донецкой области.

Наиболее напряженной была ситуация в районе участка разведения в Петровском. Там зафиксировали многочисленные взрывы неопределенного происхождения и выстрелы из стрелкового оружия.

В районе Майорска наблюдатели слышали многочисленные взрывы.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Напомним, что на Донбассе боевики ранили украинского воина. Он получил осколочное ранение в результате обстрела. Бойцу оказали медицинскую помощь и срочно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Путин считает аннексию Крыма "адекватным" явлением. Об этом он заявил после встречи с Байденом в Женеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО