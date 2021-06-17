Почти 200 нарушений за сутки: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Согласно мониторингу миссии ОБСЕ, 15 июня, ситуация была напряженной в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 июня.

15 июня на Донбассе зафиксировали 194 нарушения режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва - 2 взрыва от исходящего огня и 30 взрывов неопределенного происхождения. Все они произошли в Донецкой области.

Наиболее напряженной была ситуация в районе участка разведения в Петровском. Там зафиксировали многочисленные взрывы неопределенного происхождения и выстрелы из стрелкового оружия.

В районе Майорска наблюдатели слышали многочисленные взрывы.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ОБСЕ.