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В окупованій Василівці бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

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Україна, Четвер 17 червня 2021 04:37
В окупованій Василівці бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ Фото: бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню і перешкоджати роботі спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ і заважали пересуванню спостерігачів через блокпости.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 16 червня.

Обстріл безпілотника стався в районі Василівки в Донецькій області. В ОБСЄ зазначають, що про запуск літального апарату попереджали заздалегідь.

"Спостерігачі чули 5 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 300 м на північному сході. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно в 230 м на північний схід від місця розташування патруля",- йдеться в повідомленні.

Через обстріл команді СММ довелося приземлити безпілотник і покинути цей район.

В ОБСЄ повідомляють, що під час даного і подальшого польотів безпілотник також піддавався впливу перешкод сигналу GPS.

Ще один інцидент стався на блокпості бойовиків у н. п. Бессарабка. Там 3 члени збройних формувань не пропускали патруль у південному напрямку у бік Новоазовська.

Тільки після тривалої затримки, тривалістю близько 100 хвилин, бойовики дозволили проїхати спостерігачам. Окупанти послалися на "відсутність дозволу від командирів".

При цьому в ОБСЄ зазначили, що спостерігачі бачили, як автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 194 порушення на Донбасі. Всі вони зафіксовані в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче, аби ОБСЄ моніторила ситуацію не тільки на Донбасі, але й в Криму. Також він вважає, що присутність ОБСЄ не буде зайвою на морі та біля українсько-російського кордону.

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