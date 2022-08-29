В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест. В городе не прекращают звучать сирены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Lenta".
Об эвакуации сообщил "глава" фейковой администрации Владимир Леонтьев.
По его словам из-за обстрелов по городу, большинство местных жителей уже находятся в бомбоубежищах.
"Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. За сутки более 10 ракетных обстрелов уже было", - заявил Леонтьев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.
Между тем в Минобороны Украины попросили жителей оккупированных территорий, где ведутся активные боевые действия, найти укрытие.
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