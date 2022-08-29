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В окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць

Фото: в окупованій Новій Каховці оголошено масову евакуацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області оголошено евакуацію з робочих місць. В місті не припиняють звучати сирени.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Lenta".

Про евакуацію повідомив "голова" фейкової адміністрації Володимир Леонтьєв.

За його словами через обстріли по місту, більшість місцевих жителів уже перебувають у бомбосховищах.

"Оголосили евакуацію з робочих місць, люди перебувають у місті, у бомбосховищах, тому що сирени не припиняють працювати.За добу більше 10 ракетних обстрілів уже було", - заявив Леонтьєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 29 серпня, українські військові почали бої за Херсон.

Тим часом в Міноборони України попросили жителів окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, знайти укриття.

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