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В Минобороны обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой

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Понедельник 29 августа 2022 14:32
В Минобороны обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой Фото: Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины (РБК-Украина, Владислав Красинский)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные не уничтожают объекты инфраструктуры и тем более бережет гражданское население. Однако Минобороны просит жителей оккупированных территорий, где ведутся активные боевые действия, найти укрытия.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы продолжаем говорить с гражданским населением, которое находится на оккупированной территории, доносить им главный месседж - мы не уничтожаем объекты инфраструктуры и гражданское население свое бережем, но очень просим, ​​если нет возможности эвакуироваться с мест, где ведутся активные боевые действия, найти для себя укрытие. И переждать столь мощные активные действия в этом укрытии", - заявила она.

Гуменюк добавила, что развитие событий достаточно мощное, ситуация динамично меняется.

"Когда и что будет, когда нужно скрываться - каждый человек для себя сознательно может решить", - заявила она.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

Кроме того, украинские военные начали бои за Херсон.

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