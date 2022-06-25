В оккупированном Сватово горит склад боевиков, - СМИ

В городе Сватово, который находится под оккупацией боевиков "ЛНР", горит склад. На территории завода раздаются взрывы, похожие на разрыв боепрепасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Как сообщается, в ночью в районе склада был "прилет", после чего возник пожар и взрывы, похожие на разрыв боекомплекта.
Пожар продолжался до самого утра.
При этом официальных заявлений относительно удара по вражескому объекту со стороны украинского командования не было. Информацию о пожаре также опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Напомним, российские войска пытаюстся окружить украинскую группировку сил в Лисичанске Луганской области.
Также, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.