В оккупированном Сватово горит склад боевиков, - СМИ

В городе Сватово, который находится под оккупацией боевиков "ЛНР", горит склад. На территории завода раздаются взрывы, похожие на разрыв боепрепасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

Как сообщается, в ночью в районе склада был "прилет", после чего возник пожар и взрывы, похожие на разрыв боекомплекта.

Пожар продолжался до самого утра.

При этом официальных заявлений относительно удара по вражескому объекту со стороны украинского командования не было. Информацию о пожаре также опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на местные Telegram-каналы.