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В оккупированном Сватово горит склад боевиков, - СМИ

Фото: Пожар в оккупированном Сватово (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Руслан Гаращенко

В городе Сватово, который находится под оккупацией боевиков "ЛНР", горит склад. На территории завода раздаются взрывы, похожие на разрыв боепрепасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщается, в ночью в районе склада был "прилет", после чего возник пожар и взрывы, похожие на разрыв боекомплекта.

Пожар продолжался до самого утра.

При этом официальных заявлений относительно удара по вражескому объекту со стороны украинского командования не было. Информацию о пожаре также опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Напомним, российские войска пытаюстся окружить украинскую группировку сил в Лисичанске Луганской области.

Также, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.

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