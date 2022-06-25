В окупованому Сватовому горить склад бойовиків, - ЗМІ

У місті Сватове, яке знаходиться під окупацією бойовиків "ЛНР", горить склад. На території заводу лунають вибухи, схожі на розрив боєпрепасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Як повідомляється, вночі в районі складу був "приліт", після чого виникла пожежа і вибухи, схожі на розрив боєкомплекту.

Пожежа тривала до самого ранку.

При цьому офіційних заяв щодо удару по ворожому об'єкту з боку українського командування не було. Інформацію про пожежу також опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на місцеві Telegram-канали.