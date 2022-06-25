RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Сватовому горить склад бойовиків, - ЗМІ

Фото: пожежа в окупованому Сватовому (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Руслан Гаращенко

У місті Сватове, яке знаходиться під окупацією бойовиків "ЛНР", горить склад. На території заводу лунають вибухи, схожі на розрив боєпрепасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як повідомляється, вночі в районі складу був "приліт", після чого виникла пожежа і вибухи, схожі на розрив боєкомплекту.

Пожежа тривала до самого ранку.

При цьому офіційних заяв щодо удару по ворожому об'єкту з боку українського командування не було. Інформацію про пожежу також опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, російські війська намагаються оточити українське угруповання сил у Лисичанську Луганської області.

Також, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в Україні