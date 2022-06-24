ВСУ почти без потерь вышли из Золотого и Горского, - Арестович

Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

По его словам, под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех.

"Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах", - отметил Арестович.

Он также добавил, что информация российской стороны о якобы окружении 2000 военных является психологической операцией.