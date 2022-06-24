ВСУ почти без потерь вышли из Золотого и Горского, - Арестович
Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
По его словам, под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех.
"Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах", - отметил Арестович.
Он также добавил, что информация российской стороны о якобы окружении 2000 военных является психологической операцией.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска пытаются окружить украинскую группировку сил в Лисичанске Луганской области.
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