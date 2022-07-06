В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть жертвы

В результате взрывов в Скадовске Херсонской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью", - сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

Он также сообщил, что взрывы повредили дом - разрушили крышу, повредили стену и выбили окна.

Жители Скадовска сообщают о трех ракетах, летевших в северную сторону города. Затем было слышно несколько взрывов, а в воздухе были видны клубки дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.