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В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть жертвы

Фото: в оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате взрывов в Скадовске Херсонской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью", - сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

Он также сообщил, что взрывы повредили дом - разрушили крышу, повредили стену и выбили окна.

Жители Скадовска сообщают о трех ракетах, летевших в северную сторону города. Затем было слышно несколько взрывов, а в воздухе были видны клубки дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.

Напомним, оккупанты утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Один человек погиб, еще один получил травмы.

Кроме того, в Херсоне были уничтожены склады российских военных.

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