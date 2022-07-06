Россияне ударили по Херсонской области из "Градов": есть погибший и раненый
Российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Под обстрел попали села Заградовка и Малая Шестерня. В результате погиб человек, еще один получил травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
"На рассвете из реактивной системе залпового огня "Град" российская армия нанесла удары по селу Заградовка. В результате обстрела один человек погиб на месте, один травмирован. Повреждены и разрушены дома мирных жителей", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов пострадала деревня Малая Шестерня. Там оккупанты "денафицировали" склад агропредприятия и дома местных жителей. В результате обстрела предприятия значительные повреждения получили сооружения и техника.
"Полицейские фиксируют последствия военных преступлений, совершенных русскими оккупантами. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", - отметили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в центральный корпус местного университета.
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