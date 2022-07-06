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Россияне ударили по Херсонской области из "Градов": есть погибший и раненый

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Херсон, Среда 06 июля 2022 13:20
Россияне ударили по Херсонской области из "Градов": есть погибший и раненый Фото: россияне обстреляли Херсонскую область из Градов (facebook.com/khersonpolice)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Под обстрел попали села Заградовка и Малая Шестерня. В результате погиб человек, еще один получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

"На рассвете из реактивной системе залпового огня "Град" российская армия нанесла удары по селу Заградовка. В результате обстрела один человек погиб на месте, один травмирован. Повреждены и разрушены дома мирных жителей", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов пострадала деревня Малая Шестерня. Там оккупанты "денафицировали" склад агропредприятия и дома местных жителей. В результате обстрела предприятия значительные повреждения получили сооружения и техника.

"Полицейские фиксируют последствия военных преступлений, совершенных русскими оккупантами. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в центральный корпус местного университета.

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