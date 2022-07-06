Россияне ударили по Херсонской области из "Градов": есть погибший и раненый

Российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Под обстрел попали села Заградовка и Малая Шестерня. В результате погиб человек, еще один получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области .

"На рассвете из реактивной системе залпового огня "Град" российская армия нанесла удары по селу Заградовка. В результате обстрела один человек погиб на месте, один травмирован. Повреждены и разрушены дома мирных жителей", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов пострадала деревня Малая Шестерня. Там оккупанты "денафицировали" склад агропредприятия и дома местных жителей. В результате обстрела предприятия значительные повреждения получили сооружения и техника.