В оккупированном Симферополе заявили об устранении аварии на водоводе

Иллюстративное фото: авария на водоводе (facebook.com/vodokanal)

Оккупационная администрация города пока не подтвердила слова представителя "Воды Крыма"

В оккупированном Симферополе (Крым) заявили, что авария на водоводе в центре города устранена и на данный момент идет промывка сети. Об этом сообщил директор местного филиала предприятия "Вода Крыма" Роман Восколупов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", - утверждает представитель "Вода Крыма".

В то же время, как сообщает издание, пресс-службы оккупационной российской администрации Симферополя и предприятия «Вода Крыма» пока не подтвердили слова Восколупова.

Напомним, 9 декабря в аннексированном Россией Симферополе две трети жителей остались без воды из-за аварии на водоводе. Также сообщалось, что в ходе ночных ремонтных работ погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма".

Водоснабжение в городе обещали возобновить к вечеру воскресенья.