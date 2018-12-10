В окупованому Сімферополі заявили про усунення аварії на водогоні

Ілюстративне фото: аварія на водогоні (facebook.com/vodokanal)

Окупаційна адміністрація міста поки не підтвердила слова представника "Води Криму"

В окупованому Сімферополі (Крим) заявили, що аварія на водогоні в центрі міста усунена і наразі триває промивка мережі. Про це повідомив директор місцевої філії підприємства "Вода Криму" Роман Восколупов, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

"Аварія усунена. Система плавно запускається, здійснюється промивка мережі", - стверджує представник "Вода Криму".

Водночас, як повідомляє видання, прес-служби окупаційної російської адміністрації Сімферополя та підприємства «Вода Криму» поки не підтвердили слова Восколупова.

Нагадаємо, 9 грудня в анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися без води через аварію на водогоні. Також повідомлялося, що під час нічних ремонтних робіт загинув працівник підприємства "Вода Криму".

Водопостачання в місті обіцяли відновити до вечора неділі.