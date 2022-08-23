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В оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 23 августа, днем во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что возле города сработала ПВО российских захватчиков.

При этом так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев рассказал, что над морем якобы сбили беспилотник.

Напомним, в понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе также прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города. Позже оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться количество атак "неизвестного происхождения".

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СевастопольКрымПВОВойна России против Украины