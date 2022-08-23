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В окупованому Севастополі знову прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі знову прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 23 серпня, вдень в тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що біля міста спрацювала ППО російських загарбників.

При цьому так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв розповів, що над морем нібито збили безпілотник.

Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, в окупованому Севастополі також прогриміли вибухи. Їх було чутно в різних районах міста. Пізніше окупаційна влада заявила про збитий безпілотник.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у тимчасово окупованому Криму збільшуватиметься кількість атак "невідомого походження".

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