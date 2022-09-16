В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника", - написал он.

При этом Федоров добавил, что нужно ждать от ВСУ хороших новостей.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Ранее сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Кроме того, 13 сентября в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

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