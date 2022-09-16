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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: що відомо

Фото: в окупованому Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 16 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"Окупанти в Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тому курять і курять на аеродромі. Щойно там зафіксовано потужний вибух. Сподіваємося, що рашисти пішли в мінус, як і їхня техніка", - написав він.

При цьому Федоров додав, що потрібно чекати від ЗСУ добрих новин.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Раніше повідомлялося, що окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

Крім того, 13 вересня в окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи в районі військового аеродрому.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України