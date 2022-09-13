В Мелитополе произошли три громких взрыва: что известно

Фото: в Мелитополе произошли три громких взрыва (иллюстрация/Getty Images)

Во вторник, 13 сентября, в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - рассказал он.