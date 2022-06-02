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В оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь

Фото: В оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета в Telegram.

Оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.

"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", - говорится в сообщении.

Приговора ожидает также украинская судья. Она занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, которые получили немалую огласку. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.

Напомним, российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить ее опасно из-за высокой концентрации хлора.

Поэтому жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой. Ее на всех не хватает.

Кроме того, российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

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