В оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь

Оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.

"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", - говорится в сообщении.

Приговора ожидает также украинская судья. Она занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, которые получили немалую огласку. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.