В окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради в Telegram.
Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.
За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.
"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомленні.
Вироку очікує також українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.
Нагадаємо, російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.
Тож жителі Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.
Крім того, російські окупанти в Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.