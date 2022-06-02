RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару

Фото: в окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради в Telegram.

Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомленні.

Вироку очікує також українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

Тож жителі Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.

Крім того, російські окупанти в Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України