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В оккупированном Луганске подорвали мост

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 12:14
В оккупированном Луганске подорвали мост
Фото: пострадавшая опора моста (lug-info.com)

Взрыв моста в Луганские привел к частичному повреждению

В оккупированном Луганске подорвали мост на въезде в город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что неизвестные пытались подорвать опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная. По данным оккупационных властей, бетонные конструкции частично разрушены, но выдержали взрыв. По их данным, по этому мосту должен был проследовать "гуманитарный конвой" из России.

Фото: подрыв моста в Луганске (lug-info.com)

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской на мосту установили веб-камеру для того, чтобы наблюдать за восстановлением разрушенного моста в режиме реального времени.

Отметим, в районе Станицы Луганской продолжается восстановление моста через речку Северский Донец. Сейчас осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении контрольного пункта въезда-выезда.

В Офисе президента Украины отметили, что открытие моста планируется на октябрь. Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

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