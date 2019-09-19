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В окупованому Луганську підірвали міст

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 12:14
В окупованому Луганську підірвали міст
Фото: постраждала опора моста (lug-info.com)

Вибух мосту в Луганські призвів до часткового пошкодження

В окупованому Луганську підірвали міст на в'їзді до міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що невідомі намагалися підірвати опори мосту на перетині вулиць Лутугинська і 2-я Будівельна. За даними окупаційної влади, бетонні конструкції частково зруйновані, але витримали вибух. За їх даними, по цьому мосту повинен був пройти "гуманітарний конвой" з Росії.

Фото: підрив мосту у Луганську (lug-info.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на мосту встановили веб-камеру для того, щоб спостерігати за відновленням зруйнованого моста у режимі реального часу.

Відзначимо, в районі Станиці Луганської триває відновлення моста через річку Сіверський Донець. Зараз здійснюється асфальтування дороги від мосту в напрямку контрольного пункту в'їзду-виїзду.

В Офісі президента України відзначили, що відкриття мосту планується на жовтень. Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст.

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