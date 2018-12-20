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У окупованому Криму зафіксували масштабне пересування російської військової техніки

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 15:58
У окупованому Криму зафіксували масштабне пересування російської військової техніки
Ілюстративне фото (mil.ru)

Колона техніки рухалася вздовж адмінкордону на півночі півострова

На півночі окупованого Криму зафіксували пересування російської військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії

За словами очевидців, в районі селища Первомайське напередодні виявили колону в складі вантажівок, БТРів, артилерійських установок і польової кухні, яка рухалася в бік Армянська. Її просування припинялося через аварію 18 грудня однієї з вантажівок.

Також повідомляється, що ще одна колона російської військової техніки рухалася з боку Армянська до адмінкордону Криму і Херсонської області і розмістилася біля залізничного полотна недалеко від заводу "Кримський титан", в декількох кілометрах від траси Армянськ-Херсон.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян в коментарі Крим.Реаліі повідомив, що прикордонники стежать за ситуацією.

"Я можу тільки підтвердити те, що ми відстежуємо ситуацію. Але на даний момент коментувати не можемо, тому що вся ця інформація узагальнюється і обробляється в рамках спільного плану дій", - сказав Слободян.

У Міністерстві оборони України ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що військова компонента в анексованому Криму буде посилюватися на стільки, на скільки це буде потрібно РФ.

РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що воєнний стан в Україні продовжать, якщо Росія здійснить наземну агресію щодо України. Він також зазначив, що Україна готова до таких викликів. 

Водночас, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною.

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