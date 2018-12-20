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Путин: военная компонента в Крыму будет усиливаться

Новости » Политика    20.12.2018 - 15:36
Путин: военная компонента в Крыму будет усиливаться
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что РФ не будет создавать в Крыму "ничего лишнего"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военная компонента в аннексированном Крыму будет усиливаться на столько, на сколько это потребуется РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Путин заявил, что РФ не будет создавать в Крыму "ничего лишнего", но "безопасность РФ на этом направлении будет обеспечена".

"В 2014 году в Крыму люди пришли на референдум и проголосовали за воссоединение. С этого момента Крым стал частью РФ и на любой части своей территории мы в праве и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение. Если генштаб, пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно - мы это будем делать. Безопасность РФ на этом направлении будет обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то что нужно - будет сделано", - заявил он.

При этом, Путин заявил, что РФ выделит на развитие полуострова в ближайшие два года 300 млрд рублей (почти 4,5 млрд долларов, - ред.).

"Что касается Азовского моря и Керченского пролива. Мы изначально объявили, что намерены построить для связи с Крымом мост, что мы и сделали…Мы строим дорогу "Таврида", которая в конце 2020 года уже будет в 4-х полосном варианте, мы будем развивать инфраструктуру. Это все будет реализовано и на ближайшие два года мы предусмотрели для развития полуострова 300 млрд рублей, все это будет двигаться, паралельно с этим будет усиливаться на столько, на сколько нам это потребуется, и военная компонента", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин заявил, что аннексии Крыма не было, а за так называемое "воссоединение" проголосовали жители полуострова на "референдуме".

Кроме того, Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе.

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