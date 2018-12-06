В оккупированном Крыму задержали активиста за освещение дела адвоката Курбединова

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

В "суде" задержали активиста "Крымской Солидарности" Нури Абдурашида

В четверг, 6 декабря, в "Киевском райсуде Симферополя" задержали активиста "Крымской Солидарности" Нури Абдурашида, который собирался освещать судебное заседание по делу адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста Антона Наумлюка.

"В здании Киевского районного суда Симферополя" задержали активиста "Крымской Солидарности" Нури Абдурашида, который намеревался освещать судебное заседание по делу адвоката Эмиля Курбединова. Его отвели судебные приставы для составления протокола", - говорится в сообщении.

Отметим, задержанного российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова, в "Киевском райсуде Симферополя" будут защищать адвокаты Эдем Семедляев, Айдер Азаматов, Ислям Велиляев и Маммет Мамбетов. Сообщается, что крымскому юристу Лили Гемеджи уже препятствовали в доступе в помещение суда.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане призвал Россию отпустить крымского адвоката Эмиля Курбединова. Также Климкин потребовал прекратить преследование украинских граждан в аннексированном Крыму.

Как известно, 6 декабря в оккупированном Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Его якобы подозревают в нарушении статьи 20.3 КоАП России (пропаганда символики экстремиствких организации).