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Климкин на заседании министров ОБСЕ призвал Россию освободить крымского адвоката Курбединова

Новости » Общество    06.12.2018 - 15:03
Климкин на заседании министров ОБСЕ призвал Россию освободить крымского адвоката Курбединова
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также глава МИД Украины потребовал от РФ прекратить преследования активистов в аннексированном Крыму и допустить миссию ОБСЕ для наблюдения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане призвал Россию отпустить крымского адвоката Эмиля Курбединова. Об этом министр сказал в четверг, 6 декабря, информирует РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Также Климкин потребовал прекратить преследование других украинских граждан в аннексированном Крыму.

"В этот момент, сейчас, российские оккупанты задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова, который защищал политических заключенных и моряков, которые являются военнопленными. И мой призыв к России - прекратить преследовать наших людей", - сказал Климкин.

Климкин на заседании министров ОБСЕ призвал Россию освободить крымского адвоката Курбединова

Министр напомнил, что Россия также блокирует возможность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проводить мониторинг в Крыму для наблюдения за ситуацией на полуострове, где "оккупационная власть продолжает преследовать украинцев, крымских татар и всех тех, кто выступает против оккупации полуострова".

Напомним, 6 декабря в оккупированном Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Его подозревают якобы в нарушении статьи 20.3 КоАП России (пропаганда символики экстремиствких организаци). Речь идет о публикации в соцсети Фейсбук 2013 года. Донос на Курбединова написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.

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