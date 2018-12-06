В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи адвоката Курбедінова

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

У "суді" затримали активіста "Кримської Солідарності" Нурі Абдурашида

У четвер, 6 грудня, у "Київському райсуді Сімферополя" затримали активіста "Кримської Солідарності" Нурі Абдурашида, який збирався висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста Антона Наумлюка.

"У будівлі "Київського районного суду Сімферополя" затримали активіста "Кримської Солідарності" Нурі Абдурашида, який мав намір висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, затриманого російськими силовиками адвоката Еміля Курбедінова, в "Київському райсуді Сімферополя" захищатимуть адвокати Едем Семєдляєв, Айдер Азаматов, Іслям Веліляєв і Маммет Мамбетов. Повідомляється, що кримському юристу Лілі Гемеджі вже перешкоджали у доступі до приміщення суду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані закликав Росію відпустити кримського адвоката Еміля Курбедінова. Також Клімкін зажадав припинити переслідування українських громадян в аннексированном Криму.

Як відомо, 6 грудня в окупованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Його нібито підозрюють у порушенні статті 20.3 КоАП Росії (пропаганда символіки экстремиствких організації).