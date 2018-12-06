Затриманого РФ адвоката Курбедінова будуть захищати чотири адвоката

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Кримському юристу Лілі Гемеджі вже перешкоджали у доступі до приміщення суду

Затриманого російськими силовиками адвоката Еміля Курбедінова, в "Київському райсуді Сімферополя" захищатимуть адвокати Едем Семєдляєв, Айдер Азаматов, Іслям Веліляєв і Маммет Мамбетов. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Також в засіданні суду будуть брати участь до шести громадських захисників Еміля Курбедінова. Повідомляється, що кримському юристу Лілі Гемеджі вже перешкоджали у доступі до приміщення суду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані закликав Росію відпустити кримського адвоката Еміля Курбедінова. Також Клімкін зажадав припинити переслідування українських громадян в аннексированном Криму.

Як відомо, 6 грудня в окупованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Його нібито підозрюють у порушенні статті 20.3 КоАП Росії (пропаганда символіки экстремиствких організації).

Йдеться про публікації в соцмережі Фейсбук 2013 року. Донос на Курбедінова написав колишній житель Криму, який переїхав в Дамаск.