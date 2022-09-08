В оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар: что известно

По их информации, дым виден в небе в районе Ивановки или Тепловки. При этом пожар вспыхнул примерно час назад.

Отметим, что в этом же районе, где виден дым, находится аэродром Саки. В начале августа его обстреляли украинские военные. В результате атаки ВСУ были уничтожены вражеские военные самолеты.

Ивановка и Тепловка на карте (скриншот)