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В окупованому Криму біля Сак почалася сильна пожежа: що відомо

Ілюстративне фото: в окупованому Криму біля Сак почалася сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їх інформацією, дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки. При цьому пожежа спалахнула приблизно годину тому.

Відзначимо, що в цьому ж районі, де видно дим, знаходиться аеродром Саки. На початку серпня його обстріляли українські військові. В результаті атаки ЗСУ були знищені ворожі військові літаки.

Іванівка і Теплівка на карті (скріншот)

Нагадавши, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи.

Тільки вчора, 7 вересня, у Генштабі ЗСУ визнали, що вибухи були наслідком обстрілу українських військових.

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КримПожежаВійна Росії проти України