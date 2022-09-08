В окупованому Криму біля Сак почалася сильна пожежа: що відомо

За їх інформацією, дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки. При цьому пожежа спалахнула приблизно годину тому.

Відзначимо, що в цьому ж районі, де видно дим, знаходиться аеродром Саки. На початку серпня його обстріляли українські військові. В результаті атаки ЗСУ були знищені ворожі військові літаки.

Іванівка і Теплівка на карті (скріншот)