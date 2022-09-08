В окупованому Криму біля Сак почалася сильна пожежа: що відомо

Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їх інформацією, дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки. При цьому пожежа спалахнула приблизно годину тому.
Відзначимо, що в цьому ж районі, де видно дим, знаходиться аеродром Саки. На початку серпня його обстріляли українські військові. В результаті атаки ЗСУ були знищені ворожі військові літаки.
Нагадавши, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи.
Тільки вчора, 7 вересня, у Генштабі ЗСУ визнали, що вибухи були наслідком обстрілу українських військових.
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