В оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар: что известно

Сегодня, 8 сентября, во временно оккупированном Крыму начался пожар возле города Саки. Дым виден в районе авиабазы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их информации, дым виден в небе в районе Ивановки или Тепловки. При этом пожар вспыхнул примерно час назад.

Отметим, что в этом же районе, где виден дым, находится аэродром Саки. В начале августа его обстреляли украинские военные. В результате атаки ВСУ были уничтожены вражеские военные самолеты.

Ивановка и Тепловка на карте (скриншот)