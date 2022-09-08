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В оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар: что известно

Новина українською →
Крым, Четверг 08 сентября 2022 15:31
В оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар: что известно Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 сентября, во временно оккупированном Крыму начался пожар возле города Саки. Дым виден в районе авиабазы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их информации, дым виден в небе в районе Ивановки или Тепловки. При этом пожар вспыхнул примерно час назад.

Отметим, что в этом же районе, где виден дым, находится аэродром Саки. В начале августа его обстреляли украинские военные. В результате атаки ВСУ были уничтожены вражеские военные самолеты.

В оккупированном Крыму возле Сак начался сильный пожар: что известноИвановка и Тепловка на карте (скриншот)

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы.

Только вчера, 7 сентября, в Генштабе ВСУ признали, что взрывы были следствием обстрела украинских военных.

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