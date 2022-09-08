В окупованому Криму біля Сак почалася сильна пожежа: що відомо

Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їх інформацією, дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки. При цьому пожежа спалахнула приблизно годину тому.

Відзначимо, що в цьому ж районі, де видно дим, знаходиться аеродром Саки. На початку серпня його обстріляли українські військові. В результаті атаки ЗСУ були знищені ворожі військові літаки.

Іванівка і Теплівка на карті (скріншот)