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В оккупированном Крыму силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму пророссийские силовики проводят очередной обыск. В этот раз пришли к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Обыск проводят в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

"Проходит обыск у Наримана Джеляла - крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного РФ в 2016 году", - сообщили правозащитники.

Напомним, российские силовики в конце августа проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

МИД Украины назвал обыски в Крыму провокацией накануне Крымской платформы.

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Крым