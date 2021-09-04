В окупованому Криму силовики проводять обшук у заступника голови Меджлісу

В окупованому Криму проросійські силовики проводять черговий обшук. Цього разу прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".
Обшук проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.
"Проходить обшук у Нарімана Джеляла-кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого РФ в 2016 році", - повідомили правозахисники.
Нагадаємо, російські силовики наприкінці серпня проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.
МЗС України назвав обшуки в Криму провокацією напередодні Кримської платформи.