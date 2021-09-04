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В окупованому Криму силовики проводять обшук у заступника голови Меджлісу

Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму проросійські силовики проводять черговий обшук. Цього разу прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".

Обшук проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

"Проходить обшук у Нарімана Джеляла-кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого РФ в 2016 році", - повідомили правозахисники.

Нагадаємо, російські силовики наприкінці серпня проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

МЗС України назвав обшуки в Криму провокацією напередодні Кримської платформи.

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Крим