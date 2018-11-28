В окупованому Криму сьогодні "судитимуть" ще 9 українських моряків

Фото: український корабель після атаки (facebook.com/marektv)

Засідання почнуться з 14 годин дня

В окупованому Сімферополі сьогодні, 28 листопада, обиратимуть запобіжний захід ще 9 захопленим РФ в Азовському морі українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо Свободи" Антона Наумлюка.

Як він зазначає, засідання почнуться з 14:00. Наумлюк додав, що оберуть запобіжний захід Андрію Шевченко, Денису Гриценко, В'ячеславу Зінченко, Олегу Мельничуку, Юрію Без'язичному, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семідоцькому та Андрію Драчу.

Журналіст також повідомив, що доставлених до Сімферопольського СІЗО моряків, яким напередодні вже обрали запобіжний захід, розмістили в "жіночий блок", а місцеві арештанти на знак солідарності з моряками зібрали для них чай, каву та одяг.

Відзначимо, вчора ,27 листопада, в окупованому Криму відбувся "суд" над затриманими РФ українськими моряками.

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків Володимира Варимеза. "Суд" окупантів також заарештував другого українського моряка Сергія Цибізова та старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприско, матроса буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченка, Юрія Будзила і старшого матроса буксира "Яни Капу" Володимира Терещенка на два місяці. Як повідомляється, зараз Будзила етапують до будівлі управління ФСБ для пред'явлення звинувачення і допиту.

Нагадаємо, керівник Генштабу Віктор Муженко заявляв, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.