В оккупированном Крыму произошла еще одна авария из-за газовых турбин Siemens

Фото: газотурбинные установки (siemens.com)

Авария с газовыми турбинами Siemens произошла в главном корпусе Таврической ТЭС

В оккупированном Крыму газовые турбины Siemens вновь стали причиной аварии, в результате которой были повреждены производственные цеха ТЭС возле Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что речь идет о Таврической (Симферпольськой) ТЭС. Авария произошла 3 ноября 2018 года на крыше главного корпуса ТЭС. С помощью спутниковых снимков обнаружен аварийный участок с признаками повреждения кровли.

"По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины Siemens, ввезенные на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария", - отметили в министерстве.

Фото: спутниковая съемка Симферопольской ТЭС (mtot.gov.ru)

Как известно, ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с газораспределительной станцией "Симферополь", предназначена для подачи электроэнергии для южного берега Крыма и Севастополя.

"Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМт. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла", - добавили в МинВОТ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная "власть" Крыма скрыла аварию с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций. В частности, 30 августа 2018 года было зафиксировано признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя.