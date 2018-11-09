ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В оккупированном Крыму произошла еще одна авария из-за газовых турбин Siemens

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 16:22
Фото: газотурбинные установки (siemens.com)
Фото: газотурбинные установки (siemens.com)

Авария с газовыми турбинами Siemens произошла в главном корпусе Таврической ТЭС

В оккупированном Крыму газовые турбины Siemens вновь стали причиной аварии, в результате которой были повреждены производственные цеха ТЭС возле Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что речь идет о Таврической (Симферпольськой) ТЭС. Авария произошла 3 ноября 2018 года на крыше главного корпуса ТЭС. С помощью спутниковых снимков обнаружен аварийный участок с признаками повреждения кровли.

"По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины Siemens, ввезенные на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария", - отметили в министерстве.

В оккупированном Крыму произошла еще одна авария из-за газовых турбин SiemensФото: спутниковая съемка Симферопольской ТЭС (mtot.gov.ru)

Как известно, ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с газораспределительной станцией "Симферополь", предназначена для подачи электроэнергии для южного берега Крыма и Севастополя.

"Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМт. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла", - добавили в МинВОТ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная "власть" Крыма скрыла аварию с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций. В частности, 30 августа 2018 года было зафиксировано признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя.

Климкин обсудил с главой Siemens поставки турбин в оккупированный Крым Суд привлек Siemens третьим лицом по делу о поставках турбин в оккупированный Крым
Новости Украины Siemensтурбины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь