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Інтерв'ю

РФ заявила про випробування турбіни Siemens в анексованому Криму

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 15:47
Фото: турбіна (siemens.com)
Фото: турбіна (siemens.com)

У компанії Siemens заявили, що це сталося без їх згоди

Російська Федерація провела випробування турбіни Siemens в анексованому Криму. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, видання зазначає, що Міністерство енергетики РФ заявило про проведення перших випробувань виготовленої у Німеччині турбіни, встановленої у Криму всупереч санкціям Європейського союзу.

У російському міністерстві заявили, що турбіна успішно пройшла тест на одному з двох нових енергоблоків поблизу анексованого Сімферополя.

Експерти прогнозували, що Росії буде складно активувати турбіни та програмне забезпечення без допомоги консультантів Siemens. Однак тестування показало, що РФ все більше наближається до можливості запуску турбін та початку їх використання для виготовлення електроенергії для Криму.

При цьому у компанії Siemens заявили, що це сталося без їх згоди.

Нагадаємо, раніше у РФ апеляційний арбітражний суд залишив у силі рішення, яким Siemens відмовили в прийнятті забезпечувальних заходів за позовом проти структур "Ростех" щодо турбін у Криму.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що німецькі компанії не будуть працювати в окупованому РФ Криму.

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Теги публікації: Крим, Крим, Російська Федерація, Siemens  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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